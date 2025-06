Coppa Davis 2014 | Argentina osso duro per l’Italia

La Coppa Davis 2014 si preannuncia un banco di prova impegnativo per l'Italia! L’Argentina, con il suo quartetto formato da Berlocq, Monaco, Zeballos e Schwank, rappresenta un avversario temibile. Mentre gli azzurri puntano a brillare, il fascino della competizione si mescola all'emozione collettiva di un paese intero che tifa per la propria squadra. Quale sarà l'esito di questa sfida? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

Carlos Berlocq, Juan Monaco, Horacio Zeballos ed Eduardo Schwank: sono questi i 4 nomi che il capitano argentino Martin Jaite ha convocato per la sfida del primo turno di Coppa Davis, in programma da venerdì a domenica a Mar del Plata. Sulla carta, guardando le classifiche aggiornate del ranking Atp di questa settimana, gli azzurri partono leggermente favoriti, ma il fattore campo in Sudamerica può essere letale: certo le assenze di Del Potro e Delbonis avranno il loro peso in casa albiceleste, ma l’affidabilità di Monaco e Berlocq non farà dormire sonni tranquilli al capitano azzurro Barazzuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Davis 2014: Argentina, osso duro per l’Italia

