controlli durante il weekend sanzionato per ubriachezza

Weekend di controlli intensificati nel centro città! La Polizia di Stato ha sanzionato un individuo per ubriachezza molesta e denunciato un altro in stato di irregolarità. Questo intervento non è solo una risposta al comportamento trasgressivo, ma fa parte di un trend più ampio: garantire la sicurezza e il decoro urbano. Una città sicura è una città vivibile. Rimanere informati è fondamentale per tutti noi!

Una sanzione per ubriachezza molesta e una denuncia a piede libero per lo stato di irregolarità sul territorio italiano. Sono alcuni dei risultati del weekend di controlli eseguiti dalla Polizia di Stato nelle aree del centro cittadino, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma, disposti dal questore Cesare Capocasa d'intesa con il prefetto Maurizio Valiante. Le persone identificate sono state 41 di cui 10 con precedenti. Durante il servizio un 20enne tunisino è stato segnalato poichè camminava per le vie del centro cittadino con incedere precario. Controllato ed identificato l'uomo, appariva vistosamente alterato dall'abuso di sostanze alcoliche e per tale motivo sanzionato per ubriachezza molesta.

