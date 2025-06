Controlli della polizia a Librino spazi condominiali trasformati in salotti privati | due denunciati

Nel quartiere Librino, la polizia ha svolto controlli mirati che hanno portato alla denuncia di due individui per aver trasformato spazi condominiali in salotti privati. Questo intervento si inserisce in un contesto pi√Ļ ampio di lotta all'illegalit√†, sottolineando l'importanza della sicurezza collettiva nei nostri quartieri. √ą un richiamo a vigilare sui luoghi che ci circondano: la comunit√† √® responsabilit√† di tutti.

Un controllo straordinario del territorio √® stato eseguito, nei giorni scorsi, dalla polizia nel quartiere Librino per prevenire e contrastare fenomeni di illegalit√† diffusa. L‚Äôattivit√† √® stata coordinata dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza ‚ÄúLibrino‚ÄĚ, con la collaborazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ¬© Cataniatoday.it - Controlli della polizia a Librino, spazi condominiali trasformati in salotti privati: due denunciati

Leggi anche Battipaglia, stranieri alloggiati abusivamente: controlli della polizia municipale - L'amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato un'iniziativa di controllo sulle locazioni abusiva, in collaborazione con la polizia urbana.

Su questo argomento da altre fonti

Stalla abusiva scoperta a Librino, cavallo maltrattato: scattano le sanzioni; Cavallo in spazi non idonei, a Catania sanzionato gestore stalla; CATANIA. Controlli in una stalla, trovato un cavallo tenuto in spazi non idonei: sanzioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Maxi operazione della Polizia a Librino: controlli a tappeto

Da cataniaoggi.it: Una vasta e articolata operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta mercoledì scorso dalla Polizia di Stato nel ... Cavallo detenuto abusivamente in uno spazio condominiale ...

Librino, cavallo tenuto in una stalla abusiva: sanzioni per il gestore ‚Äď VIDEO

newsicilia.it scrive: Nel quartiere Librino, a Catania, gli agenti hanno rinvenuto un cavallo custodito in spazi e modalità non idonee.

Librino, oltre 14 mila euro di sanzioni per venditori abusivi

Si legge su livesicilia.it: CATANIA ‚Äď Intensificati i controlli dei Carabinieri della ... Una ‚ÄúTask Force‚ÄĚ composta dai Carabinieri di Librino, dalla Polizia Locale di Catania e dal personale del Dipartimento di ...