Continua a fare la storia | al Colosseo lo striscione che invita al voto referendario

...scrivere la storia! Vota per il tuo futuro!” è un invito potente a riflettere sull'importanza della partecipazione democratica. In un momento in cui le nuove generazioni si trovano a fronteggiare sfide globali come il cambiamento climatico e l'uguaglianza sociale, ogni voto conta. L'eco di quel 2 giugno 1946 risuona oggi più che mai: il cambiamento inizia da noi. Non restare in silenzio, fai sentire la tua voce!

Il 2 giugno è stato il giorno in cui, per la prima volta in Italia, le donne hanno potuto votare. A distanza di settantanove anni da quell’appuntamento referendario, è stato srotolato uno striscione che a quella pagina della storia si richiama. Lo striscione con vista Colosseo “Continua a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Continua a fare la storia": al Colosseo lo striscione che invita al voto referendario

