Continassa Juve | riprendono gli allenamenti in vista del Mondiale per Club senza i nazionali

La Continassa torna a pulsare di energia in vista del Mondiale per club! Mentre i nazionali sono impegnati altrove, la Juve si prepara a sfruttare questa occasione per dimostrare il proprio valore. Gli allenamenti si intensificano, con focus su infortuni e recuperi: ogni dettaglio conta in un momento cruciale della stagione. Rimanete sintonizzati, perché ogni aggiornamento potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro bianconero!

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve torna ad allenarsi alla Continassa in vista del Mondiale per Club senza i nazionali. Locatelli lascia il ritiro della Nazionale. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: riprendono gli allenamenti in vista del Mondiale per Club senza i nazionali

Leggi anche Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

