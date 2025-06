Conte Telefonata con De Bruyne| Il Napoli ha cerchiato una data per le visite

Il Napoli è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia con l'arrivo di Kevin De Bruyne, grazie a un collegamento diretto tra Antonio Conte e il campione belga. Questo affare, ormai ai dettagli, potrebbe segnare un vero e proprio cambio di marcia per il club partenopeo, in un momento in cui la Serie A sta vivendo una rinascita emozionante. Le visite mediche sono già in agenda: il sogno napoletano è più vicino che mai!

Un filo diretto, una telefonata per blindare un sogno. Secondo quanto svelato da Il Mattino, Antonio Conte avrebbe parlato direttamente con Kevin De Bruyne nei giorni scorsi, un contatto che rafforza ulteriormente un affare ormai ai dettagli. Il fuoriclasse belga è promesso sposo del Napoli, e il club ha già cerchiato una data sul calendario per le visite mediche. Nonostante un leggero slittamento rispetto alle previsioni iniziali, che fissavano i test per oggi, lunedì 2 giugno, la trattativa per portare l'ex stella del Manchester City in azzurro non è minimamente in discussione.

