Il rifiuto di Meloni di votare al referendum dell'8 e 9 giugno non sorprende, ma suscita indignazione. In un momento in cui la lotta per i diritti dei lavoratori è più che mai attuale, la sua posizione evidenzia un gap preoccupante nella politica italiana. Il contrasto tra l’impegno del popolo per tutele migliori e l’immobilismo di chi ci guida è palpabile. È tempo di riflettere su chi realmente difende il lavoro e la dignità di tutti.

ROMA – “Indigna ma non stupisce che Meloni non ritirerà la scheda e quindi non voterà al referendum dell’8 e 9 giugno in cui si sceglie se aumentare i diritti e le tutele dei lavoratori contro precarietà , incidenti sul lavoro, licenziamenti. In fondo in quasi 30 anni di politica non ha fatto nulla per tutelare . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte: “Meloni sul referendum indigna ma non stupisce”

