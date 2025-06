Conte ha sbagliato a restare Fedele spiazza ancora | la sentenza

Il legame tra Antonio Conte e il Napoli si fa sempre più avvincente, ma non privo di sorprese. La scelta di rimanere in azzurro dopo la storica vittoria dello Scudetto ha scatenato reazioni contrastanti, con Enrico Fedele che svela dettagli inediti. Questa situazione riflette un trend più ampio nel calcio: il potere delle piazze nel decidere il futuro degli allenatori. Resterà Conte a scrivere nuove pagine di gloria?

Enrico Fedele ha rivelato un retroscena su mister Antonio Conte, rimasto al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto, e non solo: le dichiarazioni fanno discutere Il Napoli e mister Antonio Conte hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore, dopo la vittoria dello Scudetto. La piazza ha spinto tantissimo affinché il tecnico salentino si convincesse a restare alla guida dei Campioni d’Italia per almeno un altro anno, e così è stato. Gran parte del merito va dato anche al presidente Aurelio De Laurentiis, che ha promesso a Conte un mercato da big europea per avviare un ciclo. La situazione, però, fino a qualche giorno fa era molto più che incerta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Conte ha sbagliato a restare”, Fedele spiazza ancora: la sentenza

Cosa riportano altre fonti

Conte resta al Napoli, l'annuncio di De Laurentiis! E la Juve? Cosa sta succedendo; Conte resta al Napoli: l'annuncio di De Laurentiis; Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus; Conte va sotto la Curva, mostra lo scudetto ai tifosi e urla una frase. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Conte ha sbagliato a restare”, Fedele spiazza ancora: la sentenza

Come scrive informazione.it: Enrico Fedele ha rivelato un retroscena su mister Antonio Conte, rimasto al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto, e non solo: le dichiarazioni fanno discutere Il Napoli e mister Antonio Conte hanno ...

Fedele: "Posso garantirlo al 100%: Conte aveva già un accordo con la Juve! Ha sbagliato a restare"

Riporta msn.com: Ultime calcio Napoli - Enrico Fedele ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, come riportato nel comunicato stampa: “Conte si era già accordato con la Juve, posso garantirlo al 100% ...

Chirico non si capacita: "Conte non è una persona seria. Ha fatto un oltraggio"

msn.com scrive: Il giornalista tifoso bianconero, Marcello Chirico, aveva dato per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Ma il tecnico ha deciso di restare ...