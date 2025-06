Consumo energetico sostenibile e risparmio Mozzagrogna ospita l’evento conclusivo di Consumatori illuminati

Martedì 3 giugno 2025, Mozzagrogna ospiterà l'evento conclusivo di "Consumatori Illuminati", un'iniziativa cruciale per promuovere un consumo energetico sostenibile. Questo progetto, sostenuto da Federconsumatori e Adusbef, si inserisce in un panorama globale sempre più attento alla sostenibilità. Scoprire come risparmiare energia non è solo una scelta intelligente, ma un passo verso un futuro migliore. Partecipare è il primo passo per diventare protagonisti del cambiamento!

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 17.00, nella sala polivalente "La Fonte" di Mozzagrogna, si terrà l'ultimo appuntamento del progetto "Consumatori Illuminati", promosso da Federconsumatori, Adusbef e Next e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'incontro sarà dedicato.

