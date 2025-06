Coniugi trovati morti in casa fermato il coinquilino a Barcellona | Gennaro Maffia voleva tornare in Venezuela

Una tragica notizia scuote la comunità: due coniugi trovati morti nella loro casa. Il sospettato, Gennaro Maffia, ha tentato di fuggire verso il Venezuela, ma è stato fermato all’aeroporto di Barcellona. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sul fenomeno della violenza domestica e sulle sue radici. Un caso che invita a riflettere sull'importanza di costruire relazioni più sane e sicure.

Si chiama Gennaro Maffia, ha 48 anni, è nato in Venezuela ma ha cittadinanza italiana. È stato fermato all?aeroporto di Barcellona appena sceso da un volo partito da Bologna,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Coniugi trovati morti in casa, fermato il coinquilino a Barcellona: «Gennaro Maffia voleva tornare in Venezuela»

Gennaro Maffia fermato a Barcellona: il coniquilino è sospettato di aver ucciso i due coniugi a Bologna. Tra le ipotesi una lite per la casa

