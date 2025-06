Coniugi investiti sulle strisce pedonali

Due coniugi sono stati investiti sulle strisce pedonali a Fano, un triste episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale. In un contesto in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, è fondamentale riflettere sull’importanza di proteggere i pedoni. Il rispetto delle regole e una maggiore consapevolezza potrebbero fare la differenza. La sicurezza è responsabilità di tutti!

Fano, 2 giugno 2025 – Ieri mattina alle 08:40 circa un veicolo Ford proveniente dal lungomare Adriatico e condotto da un uomo fanese di 72 anni ha investito sull’attraversamento pedonale di via Pilo Biancalana una coppia di coniugi; ambedue di 56 anni residenti a Cartoceto. Sul posto era presente l’ambulanza. Intervenuta la Polizia locale. I coniugi hanno riportato lesioni e sono stati portati al Pronto soccorso di Fano in codice verde e giallo, dunque fortunatamente non gravi. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coniugi investiti sulle strisce pedonali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano Marittima, investe e uccide un turista sulle strisce pedonali e non si ferma: «Il pirata della strada si costituito, è un anziano di 90 anni»; Una coppia investita sulle strisce a Fano: soccorsa dal 118, grave la donna; Auto travolge due giovani sulle strisce pedonali in via Giulia a Trieste: feriti; Turista investito sulle strisce pedonali, il pirata della strada si consegna: è un 90enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Coniugi investiti sulle strisce pedonali

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Fano, 2 giugno 2025 – Ieri mattina alle 08:40 circa un veicolo Ford proveniente dal lungomare Adriatico e condotto da un uomo fanese di 72 anni ha investito sull’attraversamento pedonale di via Pilo ...

Una coppia investita sulle strisce a Fano: soccorsa dal 118, grave la donna

Riporta msn.com: FANO Investita da un’automobile una coppia di coniugi cartocetani, entrambi di 56 anni, che stavano passeggiando nella zona del porto a Fano. L’incidente ieri mattina alle 8:40 circa, ...

Anziana investita sulle strisce pedonali a Genova, è gravissima

Da msn.com: Una donna di 89 anni è in condizioni gravissime dopo essere stata investita da una macchina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Genova tra via Tolemaide e via Casaregis nel quartier ...