Conferma docenti di sostegno e non solo | facciamo il punto QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Martedì 3 giugno alle 14 | 30

Martedì 3 giugno alle 14:30, un appuntamento imperdibile per tutti gli educatori e le famiglie: il question time con Craparo della Gilda. Al centro della discussione, il decreto ministeriale n.32 che offre la possibilità di confermare il docente di sostegno già in servizio. Un passo importante verso la continuità educativa per gli alunni con disabilità. Scopri come questa novità si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai diritti dell'inclusione! Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce

Continua a far discutere il decreto ministeriale n.32 del 26 febbraio scorso che introduce la possibilità per le famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Supplenza sostegno 2025: conferma, orario e scadenze per i docenti - Il DM 32/2025 conferma la continuità didattica per i docenti di sostegno del 2024/25, ma solleva ancora dubbi su tempistiche, sanzioni e modalità di completamento dell’orario.

