Confartigianato Cesena | Serve una nuova legge che valorizzi l' artigiano come imprenditore creativo

Valorizzare l’artigiano come imprenditore creativo è fondamentale per sostenere l’innovazione e la tradizione del nostro Paese. Confartigianato Cesena lancia un appello per una nuova legge che superi il vetusto modello del 1985, segnando un cambio di rotta. In un'epoca in cui l'artigianato può rappresentare un baluardo contro l'omologazione, è tempo di investire nella creatività e nell'originalità dei nostri artigiani. Sarà questa la chiave per il futuro?

"E' indifferibile la necessità di una nuova legge quadro per l’artigianato". Questa la presa di posizione del Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena, secondo il quale "non si tratta di una semplice revisione normativa della legge numero 443 del 1985, ma di un’azione politica e culturale per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Confartigianato Cesena: "Serve una nuova legge che valorizzi l'artigiano come imprenditore creativo"

