Condominio | l’amministratore può fare anche l’agente immobiliare?

Sapevi che un amministratore di condominio può anche diventare agente immobiliare? Questo dualismo professionale, ora avallato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, apre nuove opportunità nel mercato immobiliare. Mentre la gestione condominiale richiede competenze specifiche, la mediazione offre una visione più ampia delle dinamiche di mercato. Scopri come questa sinergia potrebbe rivoluzionare il modo di vivere e investire negli immobili!

È compatibile l’attività di amministratore con quella di mediatore immobiliare? Vediamo cosa dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Condominio: l’amministratore può fare anche l’agente immobiliare?

Cosa riportano altre fonti

Condominio: l’amministratore può fare anche l’agente immobiliare?; L’amministratore di condominio non può conferire un incarico a un tecnico tramite la chat condominiale; Anagrafe condominiale: l'amministratore può negare l'accesso per privacy?; L’amministratore può comunicare le morosità: non è diffamazione se informa i condomini. 🔗Ne parlano su altre fonti