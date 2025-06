Condò traccia la realtà del calcio italiano in Europa | Juve e Inter hanno raggiunto quattro finali con questi mezzi ma non hanno mai vinto per questa ragione

Il calcio italiano è in un momento cruciale e le finali di Champions League perse da Juventus e Inter ne sono la testimonianza. Secondo Paolo Condò, il vero tallone d'Achille risiede nella gestione delle pressioni, che ha penalizzato entrambi i club. In un'epoca in cui il calcio è sempre più globale e competitivo, è fondamentale analizzare questi fallimenti per riscrivere una storia di successi. La domanda è: riusciranno a rialzarsi?