Concorso Capitan Eco | al primo posto gli alunni dell' Ic Cappuccini

Brindisi applaude i giovani talenti dell'Istituto Comprensivo Statale ‘Cappuccini’, che si sono aggiudicati il primo posto al concorso ‘Capitan Eco’. La loro creatività nell'Arte del Riciclo non solo li ha resi ambasciatori dell'ambiente, ma rappresenta anche un segnale forte: è possibile cambiare il mondo partendo dalle scuole. In un'epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, questi ragazzi dimostrano che l'innovazione e il rispetto per il pianeta possono andare di pari

BRINDISI - Gli studenti, le studentesse dell'Istituto Comprensivo Statale 'Cappuccini' brillano con l'Arte del Riciclo – Ambasciatori dell'Ambiente, qualifica assegnata dall'ente comunale il 26 maggio 2025, durante la cerimonia di premiazione del Concorso 'Capitan Eco' che li ha visti.

