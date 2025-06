Conclusa l' eruzione dell' Etna Ingv | tre colate in raffreddamento

L'eruzione dell'Etna si è conclusa, ma il suo spettacolo di forze della natura continua a catturare l'attenzione. Con tre colate laviche in raffreddamento, l'attività del vulcano siciliano rimane un fenomeno affascinante da monitorare. Questo evento non solo arricchisce il nostro patrimonio geologico, ma stimola anche il turismo scientifico, che sta crescendo in tutto il mondo. Chi non vorrebbe assistere a tale meraviglia?

La quattordicesima fase eruttiva degli ultimi mesi sull'Etna si è conclusa. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. L'attività esplosiva dal cratere di Sud-Est ha generato tre colate laviche principali: una si è diretta a sud, una seconda a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Conclusa l'eruzione dell'Etna, Ingv: tre colate in raffreddamento

