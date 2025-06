Concerto di Justin Timberlake a Milano | orari scaletta biglietti come arrivare e dove parcheggiare

Milano si prepara a vivere una serata indimenticabile con Justin Timberlake, che segna il suo grande ritorno in Italia per gli I-Days 2025! I fan potranno emozionarsi ascoltando i suoi successi iconici e i nuovi brani dall'album “Everything I Thought It Was”. Un evento attesissimo nel panorama musicale, che sottolinea la crescente passione italiana per concerti di artisti internazionali. Non perdere l’occasione: scopri orari, scaletta e dove parcheggiare per non perderti ne

Milano – È l’occasione che i fan italiani di Justin Timberlake aspettavano da anni. Il re del pop americano, che ha venduto oltre 88 milioni di dischi nel mondo, torna nel nostro Paese per inaugurare gli I-Days Milano 2025 con uno spettacolo che promette di mescolare i successi storici ai brani del nuovo album “Everything I Thought It Was”. Il concerto di lunedì 2 giugno 2025 sarà ospitato dall’ Ippodromo Snai San Siro. Gli orari della serata. Biglietti: cosa è ancora disponibile. Come arrivare all’Ippodromo di San Siro. Dove parcheggiare. Gli ingressi e i controlli. Cosa non si può portare. La scaletta attesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concerto di Justin Timberlake a Milano: orari, scaletta, biglietti, come arrivare e dove parcheggiare

Leggi anche Durante il concerto di SZA a Los Angeles arriva a sorpresa Justin Bieber sul palco - Durante il concerto di SZA a Los Angeles, i fan sono rimasti increduli quando Justin Bieber è salito improvvisamente sul palco.

Approfondimenti da altre fonti

Justin Timberlake agli I-Days Milano 2025: la setlist che rivoluzionerà il palcoscenico; Justin Timberlake in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Justin Timberlake in concerto a Milano: scaletta, artista d’apertura, attese; Justin Timberlake in concerto - I-Days Milano 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Justin Timberlake in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta

Riporta milanotoday.it: Fan di Justin Timberlake trepidanti per il concerto del loro beniamino che arriverà a Milano il 2 giugno, aprendo così la line up degli iDays. Lo show fa parte del 'The forget tomorrow world tour' che ...

Justin Timberlake a Milano: orari, biglietti, scaletta, come arrivare al concerto e dove parcheggiare

Lo riporta mentelocale.it: Milano, 01/06/2025. Parte con Justin Timberlake il programma degli I-Days Milano 2025, il grande festival estivo che ospita i big della musica internazionale: il primo concerto della kermesse si svolg ...

Gli I-Days Milano Coca Cola 2025 iniziano con Justin Timberlake: tutte le info

Scrive billboard.it: Orari, informazioni e possibile scaletta: ecco tutto quello che c'è da sapere sul concerto di Justin Timberlake agli I-Days Milano 2025 ...