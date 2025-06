Concerto coi ragazzi della Repubblica Ceca

Oggi alle 16, la casa di riposo Zangheri si trasformerà in un palcoscenico internazionale! Gli studenti della Repubblica Ceca, dai 6 ai 18 anni, porteranno la loro arte attraverso canti popolari e performance che uniscono tradizione e modernità. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il potere della musica come strumento di inclusione e dialogo intergenerazionale. Non perdere la chance di vivere un'esperienza che celebra la bellezza della diversità!

Oggi alle 16 presso la casa di riposo Zangheri si svolgerà un incontro-concerto con gli studenti (dai 6 ai 18 anni) della Repubblica Ceca, della scuola artistica di musica, canto, danza, disegno e teatro ’ Zuš Antonín Dvo?ák ’ di Karlovy Vary. Il gruppo di 30 ragazzi si esibirà in canti popolari in lingua ceca con traduzioni in lingua italiana di Helena Tašnerová e Alessandro Cavazza paroliere e musicista per le canzoni dello Zecchino d’Oro. Il balletto verrà presentato dalla docente Elena Karasová, l’orchestra dalla docente Ivana Valentova, al pianoforte il maestro Radek Svoboda. L’ingresso è aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto coi ragazzi della Repubblica Ceca

Leggi anche “Buonumore in musica”: il ricavato del concerto a sostegno dei ragazzi autistici - Il Lions Club e il Leo Club Fasano organizzano “Buonumore in musica,” un concerto di beneficenza che si terrà il 1° giugno 2025 al Teatro Sociale di Fasano.

Su questo argomento da altre fonti

Forfest 2025; Cosa fare a Bologna a giugno 2025? Cinema, concerti ed eventi all'aria aperta; Il ragazzo più veloce d’Italia. Il marciatore Nicolò Vidal straccia il record dopo 40 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concerto coi ragazzi della Repubblica Ceca

Secondo msn.com: Oggi alle 16 presso la casa di riposo Zangheri si svolgerà un incontro-concerto con gli studenti (dai 6 ai 18 anni) della Repubblica Ceca, della scuola artistica di musica, canto, danza, disegno e tea ...