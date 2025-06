Con One UI 8 miglioramenti anche per la galleria

Con l'arrivo di One UI 8, anche la galleria dei dispositivi Samsung si arricchisce di nuove funzionalità entusiasmanti! I miglioramenti annunciati dal leaker Theordysm promettono un'esperienza utente rivoluzionata, in linea con il trend della personalizzazione sempre più spinta. Scopri come queste novità possono semplificare la gestione delle tue foto e rendere ogni scatto ancora più indimenticabile. Non perdere l'occasione di esplorare queste innovazioni!

Nelle scorse ore di One UI 8 si è occupato il popolare leaker Theordysm.

