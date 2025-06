Con Giorgetti non so più come difendere gli aumenti bloccati

Con le tensioni tra governo e sindacati, il dibattito sugli aumenti salariali diventa sempre più incandescente. Il ministro Zangrillo getta benzina sul fuoco, ammettendo la difficoltà di giustificare i 20 miliardi fermi. In un momento in cui il potere d'acquisto degli italiani è eroso dall'inflazione, è fondamentale capire come si evolverà questa situazione. La partecipazione al referendum, anche attraverso l'astensione, potrebbe rivelarsi una scelta strategica. Cosa

Il ministro Paolo Zangrillo: «Se mi chiedesse conto dei 20 miliardi destinati agli statali e tenuti fermi dalla Cgil, farei fatica a rispondere. Al referendum si partecipa anche astenendosi». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Con Giorgetti non so più come difendere gli aumenti bloccati»

