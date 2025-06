Con chi hai mangiato l’altro giorno? Ho avuto un date te lo dico dopo | Elisa Maino intervista il fidanzato fingendo di non conoscerlo il video è virale

Elisa Maino ha colto nel segno con il suo ultimo video, dove trasforma un'intervista al fidanzato Bresh in un momento di pura comicità. Con un approccio professionale e ironico, ha dimostrato come l'amore possa diventare intrattenimento. Questo trend di "interviste a sorpresa" sta spopolando sui social, rivelando il lato divertente delle relazioni. Chi non ama una dose di leggerezza? Non perdere l'occasione di scoprire quest'angolo divertente della vita di coppia

Quando devi intervistare il tuo fidanzato, ma la professionalità viene prima di tutto. È virale in queste ore sui social un video che mostra l’influencer Elisa Maino in veste di intervistatrice, che ha “accolto” il fidanzato Bresh fingendo, con impeccabile (e comica) professionalità, di non conoscerlo. “ Ciao ragazzi, sono qua con Bresh “, ha esordito lei. Lui, stando al gioco con un sorriso, ha replicato: “ Ciao Elisa, come stai? “. Il dialogo è proseguito su questo registro formale – “ Bene, e te come stai? ” “ Tutto bene, grazie. Vogliamo anche presentarci? ” – fino alla scherzosa presentazione finale: “ Certo, piacere “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con chi hai mangiato l’altro giorno?”, “Ho avuto un date, te lo dico dopo”: Elisa Maino intervista il fidanzato fingendo di non conoscerlo, il video è virale

