Comuni e Sea contro i taxi abusivi

In un'epoca in cui la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana sono al centro del dibattito, il rinnovato Protocollo d’intesa tra la Regione, Sea e i Comuni circostanti Malpensa segna un passo cruciale nella lotta contro i taxi abusivi. Fino al 2026, l’alleanza mira a garantire viaggi più sicuri e regolari, rispondendo a una crescente domanda di trasporti affidabili. Una mossa strategica che non solo protegge i passeggeri, ma valorizza anche

Rinnovato in Prefettura a Varese da Regione, Sea e Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Busto Arsizio, Gallarate e Varese il Protocollo d’intesa, con validità fino al 31 gennaio 2026, per la regolamentazione del traffico e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nell’area dell’ aeroporto di Malpensa che si prepara a un’ulteriore crescita dell’attività nei mesi estivi. L’accordo prevede l’attivazione di servizi straordinari di polizia locale a presidio dei Terminal 1 e 2 per la prevenzione e repressione del fenomeno dei tassisti abusivi, oltre al controllo del traffico nelle zone di accesso alle aerostazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comuni e Sea contro i taxi abusivi

