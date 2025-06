Comprare o affittare | i prezzi e le analisi per la provincia di Novara

Il mercato immobiliare in provincia di Novara sta attraversando un momento cruciale: comprare o affittare? Con l'analisi della Fiaip, emerge che i prezzi oscillano e le scelte si complicano. L'intervento di Fausto Duro mette in luce un punto interessante: la crescente richiesta di immobili sostenibili, che fa pensare a un futuro sempre più green. Scopri come questi trend influenzano le decisioni degli acquirenti e affittuari locali!

Mercato immobiliare: come è la situazione in provincia di Novara? A fare il punto dettagliato della situazione è la Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, in modo particolare nelle figure di Fausto Duro, segretario regionale e titolare di ImmobilTrade Galliate, Gabriele. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Comprare o affittare: i prezzi e le analisi per la provincia di Novara

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le giovani coppie faticano a comprare casa anche con due stipendi: la situazione più critica a Milano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Comprare o affittare casa, la classifica delle città più e meno convenienti

quifinanza.it scrive: A stilare una classifica delle città dove è più conveniente (o meno) acquistare o affittare casa è stata Casa.it, che analizzando i prezzi medi ... 9,1% per l’affitto. Comprare casa, dove costa di più ...

Quanto costa una casa di 100 mq in Italia? Analisi dei prezzi

Secondo money.it: Per comprare un’abitazione in buone condizioni si va dai 190.000 euro di Palermo ai 550.000 euro di Milano, escludendo le zone centrali dove il prezzo medio al mq ha raggiunto i 10.775 euro a giugno ...

Quali sono le città più e meno care per comprare o affittare casa? La classifica

tg24.sky.it scrive: Secondo i dati raccolti dal portale immobiliare Casa.it, nei capoluoghi di provincia italiani, la crescita annuale media dei prezzi per un affitto a settembre 2024 segnava +9,1%, quella per l ...