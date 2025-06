Comprare casa a Firenze Isolotto-Legnaia e Rifredi i quartieri più desiderati

Firenze continua a incantare, e nel primo trimestre del 2025, i quartieri di Isolotto, Legnaia e Rifredi si affermano come i più ambiti per comprare casa. Questo trend riflette non solo l'amore per la cultura e la bellezza, ma anche un crescente interesse per abitazioni in zone tranquille e ben collegate. Chi cerca un angolo di paradiso toscano non può farsi sfuggire queste opportunità!

L'incanto di una città come Firenze è senza tempo e sono tantissime le persone che sognano un giorno di vivere nella città toscana. Idealista ha analizzato la situazione del mercato immobiliare nel primo trimestre 2025 e scandagliato tutte le zone della città nobile per capire quale sia il quartiere più richiesto per comprare casa e quale quello più costoso. Per farlo ha creato l'indice di domanda relativa, un numero che racchiude la pressione della domanda sull'offerta. Si calcola considerando tutte le richieste di contatto ricevute per gli annunci pubblicati, in questo caso durante i primi tre mesi dell'anno.

