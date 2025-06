Comolli stravolge la Juventus | tre cessioni e occhio a Vlahovic

Comolli è pronto a stravolgere la Juventus e il suo arrivo segna un cambiamento epocale. Tre cessioni imminenti e un occhio attento a Vlahovic promettono di rivoluzionare il mercato bianconero. In un contesto calcistico sempre più competitivo, il nuovo dirigente avrà il compito di rinvigorire la squadra e attrarre nuovi talenti. Quali strategie adotterà per riportare la Juve ai vertici? La curiosità cresce!

Comolli alla Juventus: ci siamo, manca solamente l’annuncio ufficiale per l’inizio della nuova avventura del nuovo dirigente bianconero. Attenzione anche alla novità sul fronte mercato, il quale potrebbe subire un’imminente svolta Come cambierà la Juventus con l’arrivo di Comolli? Il nuovo dirigente bianconero, in arrivo dal Tolosa (dimissionario dall’incarico di presidente) dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale della nuova società. Occhio alle novità sul mercato, partendo dalla scelta del nuovo allenatore, fino ad arrivare alle decisioni sul fronte acquisti e cessioni. Attenzioni focalizzate anche sul possibile rinnovo di Vlahovic. 🔗 Leggi su Tvplay.it