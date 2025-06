Como 2 giugno tra eventi e iniziative Il Prefetto | È la festa di tutti

Il 2 giugno rappresenta un’occasione unica per celebrare l'unità nazionale e il senso di comunità. Il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, ha descritto questa Festa della Repubblica come "un fiume in piena", evidenziando la sinergia tra istituzioni e cittadini. In un periodo in cui la partecipazione sociale è sempre più importante, eventi come questo rafforzano il legame tra le persone e le istituzioni, creando una vera festa per tutti. Non perdere l'opportunità di vivere questo momento

Como, 2 giugno 2025 – “Un fiume in piena”: così il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, questa mattina nel suo discorso in occasione della Festa della Repubblica, ha definito la sinergia tra istituzioni, cittadini e realtà del privato, che ha consentito di organizzare una cerimonia ricca, aperta a tutti e con grandi momenti interazione con il pubblico di qualunque provenienza, ma anche di valorizzazione di talenti, soprattutto quelli dei giovani e dello sport. Una celebrazione che, una volta conclusa la parte istituzionale di questa mattina in piazza Cavour, sta proseguendo per tutto il giorno con eventi e iniziative che coinvolgono il centro città, fino a questa sera, quando si svolgerà il concerto con dj set alle stadio Sinigaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, 2 giugno tra eventi e iniziative. Il Prefetto: “È la festa di tutti”

