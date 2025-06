Commento al Vangelo di oggi 2 giugno 2025 | Gv 1629-33

Oggi, nel Vangelo di Giovanni, siamo chiamati a riflettere sull'importanza della presenza divina nei momenti di solitudine. "Io non sono solo, perché il Padre è con me" ci ricorda che anche nei momenti di crisi e dispersione, la fede ci sostiene. In un'epoca in cui ci sentiamo spesso isolati, ricollegarci alla spiritualità può offrirci una nuova prospettiva. Scopri come questa parola possa illuminare le tue giornate!

Meditiamo il Vangelo del 2 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me». Lunedì della settima settimana. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 2 giugno 2025: Gv 16,29-33

Come leggere o ascoltare il Vangelo e il commento del giorno sul nostro sito e Spotify.

