Come Suona il Caos l' evento musicale e culturale ideato da Maurizio Capone

Torna "Come Suona il Caos", un'esperienza che fonde musica e natura, ideata da Maurizio Capone. In programma per il Campania Teatro Festival Italia 2025, l’anteprima dell'8 giugno presso la Masseria Ferraioli promette di incantare. Oltre a melodie avvolgenti, ci sarà la piantumazione di due ulivi simbolo di rinascita e sostenibilità. Un evento da non perdere, dove ogni nota racconta una storia e ogni gesto è un richiamo alla nostra responsabilità verso

Giunge alla sua quarta edizione , inserito nel programma del Campania Teatro Festival Italia 2025. Anteprima l'8 giugno (ore 11) presso la Masseria Ferraioli (Afragola) doce sarà la Piantumazione di due ulivi

