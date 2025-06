Come sta Chiara Pompei dopo il ricovero | “Sto meglio aspetto che la ferita guarisca Non rifarò mai più quel gesto estremo”

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, condivide la sua lotta personale dopo un ricovero in psichiatria. "Sto meglio, aspetto che la ferita guarisca", ha dichiarato, sottolineando l'importanza di affrontare i propri demoni. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio: il crescente bisogno di parlarne salute mentale nel nostro paese. La sua storia ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale chiedere aiuto.

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, sta meglio dopo il ricovero in psichiatria. La donna ha spiegato che sta aspettando che la ferita guarisca: "Mi trovo qui aspettando che la ferita passi, perché ho perso parecchio sangue e stavo per morire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

