Come sarà l' estate in Puglia | temperature fino a 45 gradi temporali e caldo fino a ottobre Le previsioni degli esperti

Preparati a un’estate da record in Puglia: temperature che sfioreranno i 45 gradi e temporali estivi fino a ottobre! Gli esperti prevedono un clima eccezionalmente caldo, rimanendo in linea con il trend globale del riscaldamento. Ma non è solo un caldo afoso: questi eventi meteo estremi potrebbero trasformare le tue vacanze in avventure indimenticabili, tra sole e tempeste. Sarà un'estate da vivere intensamente!

Un'altra estate da record. Anche quella del 2025, che dal punto di vista meteorologico è partita ieri, sarà più calda rispetto alla media del periodo. Con quel tormentone. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Come sarà l'estate in Puglia: temperature fino a 45 gradi, temporali e caldo fino a ottobre. Le previsioni degli esperti

