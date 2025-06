Come proseguiranno i negoziati tra Ucraina e Russia Gli scenari di Jean

Oggi a Istanbul si svolgeranno negoziati cruciali tra Ucraina e Russia, con la mediazione americana in un clima di crescente tensione. La proposta di una tregua di 30 giorni, lanciata da Trump, rappresenta un'opportunità per interrompere il conflitto. Tuttavia, il Cremlino punta a una vittoria decisiva. Questo incontro non è solo un momento di trattativa, ma un tassello chiave in un contesto geopolitico sempre più instabile. Cosa succederà dopo?

Oggi si incontrano a Istanbul le delegazioni ucraina e russa per negoziare – con la mediazione americana – un accordo, almeno sulla tregua di 30 giorni proposta da Trump, a cui il Cremlino è stato finora contrario, per la sua speranza di trarre una vittoria decisiva dall’offensiva che sta preparando, con l’obiettivo di creare una “zona cuscinetto” fra Sumy e Kharkiv e di completare l’occupazione delle quattro regioni ucraine illegalmente giĂ annesse alla Russia (oltre la Crimea). L’obiettivo perseguito dall’Ucraina è di ritardare l’offensiva e rafforzare le sue difese, con l’afflusso delle nuove reclute arruolate con l’anticipo da 27 a 25 anni dell’etĂ della leva obbligatoria, e di ricevere nuove armi e munizioni rese disponibili anche dalla lenta mobilitazione dell’industria europea della difesa, specie di quella dei c. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come proseguiranno i negoziati tra Ucraina e Russia. Gli scenari di Jean

