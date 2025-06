Come l’Italia è diventata una Repubblica | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Oggi celebriamo la Festa della Repubblica italiana con un episodio speciale del podcast "Nel caso te lo fossi perso". Scopri come il referendum del 2 giugno 1946 ha segnato una svolta fondamentale nella storia del nostro paese. In un’epoca in cui il dibattito sulla democrazia è più vivo che mai, ripercorrere le origini della nostra repubblica è un modo per comprendere il presente. Non perderti questo viaggio nel passato!

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi è il 2 giugno e questa è una puntata speciale per la Festa della Repubblica, per ricordare il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. 🔗 Leggi su Fanpage.it

