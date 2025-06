Come fare il curriculum e trovare lavoro i consigli del capo di LinkedIn Italia

Il futuro del lavoro è in continua evoluzione e il curriculum è la tua prima arma di seduzione! Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, ha svelato i segreti per un CV impeccabile durante l’evento al Teatro del Maggio di Firenze. L’importanza di personalizzare il proprio profilo emerge come un trend fondamentale, capace di distinguerti in un mercato sempre più competitivo. Scopri come trasformare le tue esperienze in opportunità!

Firenze, 2 giugno 2025 – Come compilare il curriculum in modo corretto, quali errori evitare e quali semplici strategie applicare. Un concentrato firmati Marcello Albergoni, il Country manager di Linkedin Italia il social network professionale, che ha parlato del mondo del lavoro ai giovani presenti al Teatro del Maggio di Firenze per il Next generation fest, evento organizzato dalla Regione Toscana e Giovani Sì. "Linkedin dà una grande opportunità sia per gli iscritti che per le aziende. Agli iscritti dico di esserci con un profilo chiaro che riporti quali sono le proprie competenze e passioni, mentre le aziende, invece di cercare in un'enormità di pezzi di carta, hanno a disposizione questo gigantesco sistema che noi chiamiamo Economy Graph che è la rappresentazione digitale del mondo del lavoro e lì dentro è possibile anche grazie all'intelligenza artificiale far muovere il mondo del lavoro più rapidamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come fare il curriculum e trovare lavoro, i consigli del capo di LinkedIn Italia

