Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Draper Il ricordo di una frase iconica del 2021

La corsa di Jannik Sinner verso la gloria si fa sempre più entusiasmante! Con l’eliminazione di Jack Draper, il tabellone si svela e il nostro campione si prepara ad affrontare Andrey Rublev. Un incontro che riporta alla mente la famosa frase del 2021: "Sinner è il futuro del tennis". Ogni partita è una nuova opportunità per dimostrarlo. Riuscirà a confermare il suo dominio in questo torneo? Il tennis italiano è in attesa!

Il vincente dell’ultimo match degli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile, che vedrà opposti Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ed il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 17, affronterà nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, giustiziere del britannico Jack Draper, numero 5 del seeding. Si tratterebbe del quinto precedente tra l’azzurro ed il kazako, con Sinner in vantaggio per 3-1, anche se nessun match è andato in scena sulla terra battuta. Nei quarti di finale dell’ ATP Masters 1000 di Miami 2021 l’azzurro, allora 19enne, si impose con lo score di 7-6 (5) 6-4 ed a fine partita il kazako fece i complimenti a Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Draper. Il ricordo di una frase iconica del 2021

