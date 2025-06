Colpo di scena in Polonia | vince il sovranista Nawrocki Sondaggi ribaltati

Colpo di scena in Polonia: il sovranista Karol Nawrocki stravince, ribaltando i pronostici che davano per favorito il filo-europeo Rafal Trzaskowski. Questo risultato mette in luce un trend globale di crescente supporto ai movimenti nazionalisti, che sfidano l'establishment e le istituzioni europee. Un elemento interessante? Nawrocki è un accanito sostenitore di Donald Trump, segno che le onde del populismo travalicano i confini. Resta da vedere come questa vittoria influ

Colpo di scena in Polonia. Mentre i sondaggi in uscita indicavano una vittoria risicata per il filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia, del Partito Liberale del Primo Ministro Donald Tusk, i risultati definitivi hanno invece spinto in vantaggio il suo rivale, il nazionalista conservatore Karol Nawrocki sfegatato "fan" di Donald Trump. Alla fine del conteggio, è stato il candidato sovranista ad aggiudicarsi le chiavi del palazzo presidenziale, con il 50,89% dei voti. Si tratta di una grave battuta d'arresto per il governo filo-europeo del paese, arrivata dopo elezioni indecise con un'affluenza alle urne superiore al 71%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpo di scena in Polonia: vince il sovranista Nawrocki. Sondaggi ribaltati

Leggi anche Colpo Di Scena All’Isola Dei Famosi: Il Naufrago Misterioso Che Sconvolge Il Reality! - Un colpo di scena improvviso all’Isola dei Famosi: un naufrago misterioso sta per fare il suo ingresso, sconvolgendo il cast e le dinamiche dello show.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni in Polonia, vince di un soffio il sovranista Nawrocki: sconfitto l'europeista Trzaskowski; L'ambasciatore palestinese parla all'Onu dei bambini uccisi a Gaza scoppia in lacrime. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni in Polonia, vince di un soffio il sovranista Nawrocki: sconfitto l'europeista Trzaskowski

Lo riporta affaritaliani.it: Gli exit poll hanno ribaltato l'incerto quadro delle elezioni polacche dando in vantaggio il candidato nazionalista Karol Nawrocki con il 50,7% contro il 49,3% del centrista Rafal Trzaskowski, dato ...