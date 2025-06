Colpito da un cavallo in una azienda agricola in Abruzzo 39enne muore in ospedale

Tragedia in Abruzzo: un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un cavallo in un'azienda agricola. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro nel settore agricolo, spesso sottovalutato. In un periodo in cui il benessere degli agricoltori è al centro del dibattito pubblico, eventi come questo ci ricordano l'importanza di protocolli di sicurezza adeguati. Un richiamo a riflettere su un tema cruciale e spesso trascurato.

Un uomo di 39 anni, originario dell’India e residente nella Marsica, è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in una tenuta agricola nei pressi di Massa d’Albe (L'Aquila). Secondo una prima ricostruzione, il 39enne è stato colpito da un cavallo all’interno dell’azienda dove era impiegato. Dopo l'impatto iniziale, le sue condizioni sembravano stabili, ma hanno subito un improvviso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpito da un cavallo in una azienda agricola in Abruzzo, 39enne muore in ospedale

Leggi anche Colpito in testa dal calcio di un cavallo, Battista trovato morto a 42 anni: lascia due bimbi - A Orgosolo, in provincia di Nuoro, un dramma sconvolge la comunitĂ : un uomo di 42 anni, colpito alla testa da un calcio di un cavallo foundo morto, lascia due figli.

