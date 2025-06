Colpisce a bottigliate il rivale | in carcere un 42enne richiedente protezione internazionale

Prato torna a far parlare di sé, questa volta con un episodio di violenza che riflette un trend preoccupante: l'aumento degli scontri tra richiedenti asilo. L'aggressione, avvenuta in piazza Stazione, sottolinea le tensioni sociali che attraversano il nostro Paese. È cruciale non solo garantire la sicurezza, ma anche affrontare le cause profonde di tali conflitti. Che futuro ci attende se non si trova una soluzione?

PRATO – Ancora un episodio grave di violenza a Prato. Nella notte in piazza Stazione un uomo di 42 anni di origine senegalese, richiedente protezione internazionale, ha ferito con una bottiglia, dopo averla rotta, un connazionale di 32. Lo ha ferito all’altezza dell’orecchio. Dopo aver perso molto sangue, la vittima e? stata sottoposta a intervento chirurgico e poi suturato. Le telecamere e un testimone hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto. L’autore e? stato arrestato e condotto in carcere. La procura di Prato ha assunto la direzione delle indagini ed e? in fase di individuazione il movente del gesto violento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

