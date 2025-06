Colorado molotov sul corteo pro IsraeleFbi | 6 feriti uno grave è terrorismo Fermatol' attentatore gridava Palestina libera?

Un corteo pro-Israele a Colorado si trasforma in un dramma: un attentatore lancia cocktail Molotov, lasciando sei feriti, uno in condizioni gravi. Le tensioni internazionali si intensificano mentre gli attacchi su Gaza mietono 54 vittime in sole 24 ore. In questo clima di conflitto, il leader tedesco Merz chiede a Netanyahu maggiori garanzie per gli aiuti. Un appello urgente a riflettere sulla pace in Medio Oriente.

Attacchi israeliani a Gaza, 54 morti in 24 ore. Merz a Netanyahu: «Berlino con Israele ma servono garanzie sugli aiuti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Colorado, molotov sul corteo pro IsraeleFbi: 6 feriti, uno grave, è terrorismo. Fermatol'attentatore, gridava «Palestina libera»?

Leggi anche Molotov contro corteo pro Israele in Colorado: diversi feriti, Fbi parla di terrorismo - Un'ombra inquietante si allunga sul dibattito internazionale: l'aggressione con molotov a un corteo pro Israele in Colorado apre la porta a una riflessione più ampia sui crescenti livelli di violenza e polarizzazione.

