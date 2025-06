Colorado molotov sul corteo pro Israele | 6 feriti uno è grave L' Fbi | Atto terroristico | Le azioni fai da te una molla per i militanti

Un corteo pro-Israele in Colorado si trasforma in un dramma: sei feriti, uno in condizioni gravi. L’FBI qualifica l'episodio come atto terroristico, evidenziando un trend allarmante di azioni autonome tra i militanti. Un uomo di 45 anni, con il grido "Palestina libera", è stato arrestato. Questo evento solleva interrogativi su come le tensioni geopolitiche possano alimentare la violenza a livello locale, rendendo tutti più vulnerabili.

Arrestato un uomo di 45 anni, gridava «Palestina libera». L'Fbi: «Atto terroristico. Avrebbe agito da solo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Colorado, molotov sul corteo pro Israele: 6 feriti, uno è grave. L'Fbi: «Atto terroristico» | Le azioni fai da te una «molla» per i militanti

Leggi anche Molotov contro corteo pro Israele in Colorado: diversi feriti, Fbi parla di terrorismo - Un'ombra inquietante si allunga sul dibattito internazionale: l'aggressione con molotov a un corteo pro Israele in Colorado apre la porta a una riflessione più ampia sui crescenti livelli di violenza e polarizzazione.

