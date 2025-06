Colorado dà fuoco ai manifestanti pro Israele con lanciafiamme e molotov | 8 feriti Attacco terroristico

Un attacco scioccante a Boulder, Colorado, evidenzia l'escalation della violenza legata al conflitto israelo-palestinese. Durante una marcia pro Israele, un uomo ha aperto il fuoco con un lanciafiamme, lasciando otto feriti, alcuni in gravi condizioni. Questo incidente rappresenta un drammatico riflesso di come le tensioni internazionali possano deflagrare anche in eventi pacifici. Un monito che ci invita a riflettere sull'importanza del dialogo e della comprensione

Il terribile attacco a Boulder, in Usa, durante una marcia per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Arrestato un 45enne, avrebbe colpito i presenti con un lanciafiamme improvvisato gridando "Palestina libera". Alcuni feriti in gravissime condizioni per ustioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Hamas: «Pronti a nuovi colloqui». In Colorado molotov su manifestanti pro Israele. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia