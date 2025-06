Colorado attentato a corteo per ostaggi israeliani | 8 feriti Aggressore accusato di crimine d’odio

Un attentato inquietante ha scosso Boulder, Colorado, dove un uomo ha attaccato un corteo per la liberazione degli ostaggi israeliani, ferendo otto persone. Questo evento sottolinea un crescente clima di tensione e odio che permea il dibattito internazionale sulla Palestina e Israele. La violenza non fa che alimentare divisioni già profonde; riflettiamo su come ciascuno di noi può contribuire a una società più pacifica.

Otto persone sono rimaste ferite a Boulder in Colorado, negli Stati Uniti, quando un uomo con un lanciafiamme improvvisato ha aperto il fuoco sulla folla che si era radunata per una manifestazione in favore della liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Urlando “ liberate la Palestina “, l’uomo, arrestato e identificato come il 45enne Mohamed Sabry Soliman, ha lanciato una molotov tra i partecipanti. Le autorità, che indagano per terrorismo, affermano che abbia agito da solo. Aggressore accusato di crimine d’odio. Il 45enne è stato incriminato per crimine d’odio a livello federale. Secondo quanto afferma l’Fbi, il sospettato ha dichiarato di aver pianificato per un anno l’attacco e di aver preso di mira specificamente quello che ha descritto come un “gruppo sionista”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colorado, attentato a corteo per ostaggi israeliani: 8 feriti. Aggressore accusato di crimine d’odio

Leggi anche L’attentato in Colorado contro la marcia per gli ostaggi: «Free Palestine» – Il video - Un gesto violento scuote Boulder, Colorado, durante una marcia pacifica per gli ostaggi israeli. L’attentato con molotov ha ferito sei anziani, amplificando le tensioni già palpabili nel dibattito su Gaza.

