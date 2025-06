Colorado attacco terroristico durante manifestazione pro-Israele Arrestato presunto aggressore

Tragedia in Colorado: durante una manifestazione pro Israele, si è verificato un attacco terroristico mirato. L’arresto del presunto aggressore ha aperto un’inchiesta dell’FBI che, come sottolineato dal direttore Kash Patel, evidenzia un clima di crescente violenza legato alla crisi in Medio Oriente. In un momento in cui il mondo è più diviso che mai, questo episodio mette in luce il potere esplosivo delle tensioni geopolitiche. Una lettura che invita a riflettere su come le manifest

L’Fbi ha aperto un’indagine ufficiale su quello che il direttore Kash Patel ha definito un “attacco terroristico mirato” avvenuto domenica a Boulder, in Colorado, durante una manifestazione di solidarietà agli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. La dinamica dell’attacco. L’aggressione si è verificata nei pressi del tribunale della contea di Boulder, all’incrocio tra la 13esima Strada e Pearl Street, dove era in corso la manifestazione settimanale “Run for Their Lives”. Questo evento, organizzato dalla comunità ebraica locale, vede i partecipanti correre o marciare nel centro della città per ricordare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Colorado, attacco terroristico durante manifestazione pro-Israele. Arrestato, presunto aggressore

