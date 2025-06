Colorado attacco terroristico a un corteo pro Israele in Colorado otto feriti | Arrestato l' attentatore

Un attacco terroristico scuote il Colorado, proprio mentre il mondo osserva le tensioni in Medio Oriente. Otto feriti durante un corteo pro Israele, dove un sospetto armato di un lanciafiamme artigianale ha mostrato quanto siano fragili la pace e il dialogo in questo clima di polarizzazione globale. Questo incidente non solo evidenzia la violenza legata a questi conflitti ma ci invita a riflettere sul potere delle manifestazioni pacifiche di fronte all'odio.

Un sospetto era armato di un lanciafiamme artigianale. Aggredite diverse persone che stavano partecipando a una marcia in memoria degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Colorado, attacco terroristico a un corteo pro Israele in Colorado, otto feriti | Arrestato l'attentatore

Leggi anche Usa, Fbi: attacco terroristico a un corteo pro Israele in Colorado, diversi feriti | Arrestato l'attentatore - Un attacco terroristico scuote il corteo pro-Israele in Colorado, con diversi feriti e un attentatore arrestato.

