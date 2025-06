Colonscopia perché non può essere sostituita dall' endoscopia con videocapsula Lo specialista | Smettiamo di demonizzarla | è l’unica procedura che ha un impatto sostanziale nella cura del tumore del colon-retto

La colonscopia resta insostituibile nella lotta al tumore del colon-retto. Non lasciamoci ingannare dalle nuove tecnologie, come l'endoscopia con videocapsula: sebbene utile, non può eguagliare l'efficacia della colonscopia nel rilevare lesioni precoci. Secondo Isacco Montroni, esperto dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, è fondamentale continuare a valorizzare questa procedura per una diagnosi tempestiva e accurata. La prevenzione prima di tutto!

Utile a indagare la presenza di sanguinamenti, piccole lesioni o aree di infiammazione nell'intestino tenue, la nuova soluzione sempre più disponibile negli ospedali italiani non è però adeguata alla diagnosi dei tumori del colon-retto. Il parere di Isacco Montroni dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

