In un momento cruciale per la stabilità europea, l'Ucraina chiede una tregua di 30 giorni e un incontro tra Zelensky e Putin. Questo appello, emerso dai recenti colloqui a Istanbul, segna un passo audace verso una possibile distensione. Se accolto, potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nel conflitto, aprendo le porte a nuove speranze di pace. Riuscirà il mondo a supportare questo slancio verso un dialogo costruttivo?

Dopo avere partecipato a colloqui con una delegazione russa a Istanbul, il ministro della Difesa di Kyiv, Rustem Umerov, ha dichiarato che l’ Ucraina ha chiesto un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, il rilascio dei prigionieri e un incontro tra i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Una tregua incondizionata di un mese, ha spiegato Umerov, sarà «la base per iniziare un negoziato». Kyiv, ha aggiunto, è aperta alla possibilità che all’incontro tra Zelensky e Putin partecipi anche il presidente statunitense Donald Trump. Mosca, emerge, nel corso dell’incontro a Palazzo Ciragan – durato un’ora circa – ha respinto la tregua e anche l’incontro tra i leader. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Colloqui Ucraina-Russia, Kyiv chiede un mese di tregua e l’incontro Putin-Zelensky

Leggi anche Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta - Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky.

