Colloqui Ucraina-Russia in Turchia l’ipotesi di un altro scambio di prigionieri Kiev chiede cessate il fuoco Mosca propone tregua breve

I colloqui di pace tra Ucraina e Russia si intensificano in Turchia, ma la strada verso un accordo definitivo è ancora in salita. Kiev chiede un cessate il fuoco incondizionato, mentre Mosca propone solo una tregua breve. Questo stallo riflette un trend globale di conflitti prolungati, dove le trattative sembrano sempre più un miraggio. Ma la vera curiosità? Gli scambi di prigionieri potrebbero essere la chiave per sbloccare la situazione. La speranza è ancora viva!

«La Russia ha rifiutato la proposta di cessate il fuoco incondizionato». A rivelarlo è il team negoziale ucraino, al termine del secondo round di colloqui diretti con Mosca a Istanbul. A quasi tre settimane dall’ultimo incontro – che si è concluso con un accordo sullo scambio di prigionieri e un nulla di fatto sul cessate il fuoco – le delegazioni di Mosca e Kiev sono tornate nella capitale turca per un nuovo round di trattative. E l’esito è stato più o meno lo stesso: nuovi passi avanti sullo scambio di prigionieri e nessun progresso sulla tregua o il “congelamento” del conflitto. Da Vilnius, dove si è svolto il summit dei Paesi del Nord, Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che è «in preparazione» un nuovo scambio di prigionieri con Mosca. 🔗 Leggi su Open.online

