Colloqui Ucraina-Russia a Istanbul | il vice ministro Kyslytsya incontra funzionari europei

A Istanbul, il vice ministro Kyslytsya ha riunito le forze europee in un momento cruciale per il futuro dei colloqui tra Ucraina e Russia. Mentre la tensione rimane alta, questo incontro sottolinea un trend crescente: l’unità europea nella ricerca di un dialogo costruttivo. La cooperazione tra Italia, Germania e Gran Bretagna potrebbe rappresentare una chiave fondamentale per la pace. Sarà interessante vedere come si evolveranno le dinamiche al tavolo delle trattative!

Il vice ministro degli Esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha avuto colloqui con funzionari di Italia, Germania e Gran Bretagna a Istanbul, prima dei colloqui con una delegazione russa in programma tra circa un'ora al palazzo Ciragan nella città sul Bosforo. "Le parti hanno coordinato le posizioni in vista dell'incontro odierno tra le delegazioni ucraina e russa", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Heorhii Tykhyi, in un messaggio su X dove ha pubblicato una foto dell'incontro dove è presente il consigliere diplomatico aggiunto del presidente del Consiglio, Pietro Sferra Carini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Colloqui Ucraina-Russia a Istanbul: il vice ministro Kyslytsya incontra funzionari europei

Leggi anche Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta - Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky.

