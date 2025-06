Colle | impegno Forze Armategratitudine

Il 15 maggio, via dei Fori Imperiali ha vibrato di emozione e gratitudine per le nostre Forze Armate, un momento simbolico che sottolinea l'importanza del loro operato quotidiano. In un'epoca in cui la sicurezza è sempre più centrale nel dibattito pubblico, il calore del tributo popolare dimostra quanto sia essenziale riconoscere il sacrificio di chi protegge la nostra Repubblica. Un incontro tra storia e attualità che invita alla riflessione e all'unità .

15.05 "La cornice di via dei Fori Imperiali ha sottolineato l'importante anniversario con una significativa partecipazione popolare che ha espresso altresì un tributo di caloroso affetto alle Forze Armate, tangibile segno di gratitudine per l'impegno profuso quotidianamente a servizio della Repubblica". Così il presidente Mattarella, in un messaggio al ministro della Difesa Crosetto. "Un impegno del quale avvertiamo più che mai l'importanza per concorrere al perseguimento delle condizioni di sicurezza collettiva e sviluppo diritti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche 2 giugno, Mattarella: impegno forze armate concorre a sicurezza e a diritti umani - Il 2 giugno segna un'importante celebrazione della Repubblica, ma quest'anno il presidente Mattarella sottolinea un aspetto cruciale: l'impegno delle forze armate non è solo simbolo di sicurezza, ma anche garante dei diritti umani.

