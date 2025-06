Codice della Strada firmato il nuovo obbligo | Questo apparecchio deve stare sempre a bordo | vale anche per i motorini

È ufficiale: il nuovo codice della strada introduce l'obbligo di avere un etilometro a bordo, valido anche per i motorini. Questo strumento non solo è essenziale per la sicurezza su strada, ma riflette un trend globale verso una guida più responsabile. Con il crescente numero di incidenti legati all'alcol, conoscere le norme italiane e internazionali diventa fondamentale. Non lasciare nulla al caso: scopri come viaggiare in sicurezza!

Tutto quello che c'è da sapere per guidare in Italia e all'estero tra normative e curiosità internazionali. L'etilometro, noto anche come alcoltest, è uno strumento imprescindibile nella lotta alla guida in stato di ebbrezza. Utilizzato dalle forze dell'ordine, consente di misurare la quantità di alcol presente nell'aria espirata da un conducente, fornendo un'indicazione attendibile del tasso alcolemico. La normativa italiana prevede l'obbligo di sottoporsi a tale test in caso di controlli stradali, con l'obiettivo di prevenire incidenti causati dall'assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi al volante.

Meno incidenti con nuovo codice della strada? Per Larghetti i conti non tornano - Nel dibattito sul nuovo codice della strada, il ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha illustrato un calo significativo degli incidenti.

